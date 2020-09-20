За сутки в Саратовской области 108 человек заразились коронавирусом

За сутки в Саратовской области выявили 108 случаев коронавируса Фото: Артем КИЛЬКИН

В Саратовской области, по данным на утро 20 сентября, зарегистрировано 108 заболевших коронавирусом.

- Общее количество зараженных составило 14 440, выздоровевших — 9 656. За сутки вылечились — 179 человек, — сообщили «КП-Саратов» в региональном оперативном штабе.

Половину из заболевших за сутки выявили в Саратове — 54. В Балаковском районе зарегистрировано 18 случаев, в Энгельсском — десять. Еще в 13 районах — по четыре и менее человек заболели.

Из выявленных случаев коронавирус протекает с пневмонией у 82 человек, с признаками ОРВИ и бессимптомно — по 13 пациентов.

Среди заразившихся — шестеро детей до 14 лет, один — 15–17 лет. Однако больше всего за сутки заболели лица старше 60, таких 42 человека.

Напомним, вчера, 19 сентября, о своем диагнозе объявил губернатор Саратовской области Валерий Радаев. У него обнаружили коронавирус.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.