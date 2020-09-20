Фото из Instagram-аккаунта Дениса Жабкина
В центре Саратова снесли старинный дом.
- Тем временем улица Григорьева продолжает лишаться своего лица. Снесен еще один дом 19 века, — написал краевед Денис Жабкин в своем Instagram-аккаунте, сопроводив это фотографиями.
Фото из Instagram-аккаунта Дениса Жабкина
По данным «КП-Саратов», речь идет о доме №47, который находится на перекрестке с улицей Некрасова.
Напомним, на Комсомольской ранее снесли дом, включенный в число объектов культурного наследия.
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