В Саратове сносят дом с уникальной архитектурой
Саратовский блогер и краевед Владимир Лешуков бьет тревогу в связи со сносом объекта культурного наследия — дома на Комсомольской, 35.
Как рассказал эксперт корреспонденту «КП-Саратов», дом был построен в 1870 году и внесен в реестр объектов культурного наследия. Он обладает уникальной особенностью — «московской» рустовкой. Второе в области такое здание — усадьба Паисия Мальцева в Балакове.
Здание обладает редкой «московской» рустовкойФото: Дарья Вострикова
Несмотря на уникальность дома, его начали сносить. По словам Лешукова рабочие рассказали ему, что демонтаж якобы ведется по поручению ЖБК-3.
- Найдут ли заказчика, кто понесет конкретную ответственность? Иногда происходят чудовищные акты вандализма, а потом виновник отделывается штрафом. Ему легче заплатить, чем действовать согласно духу и букве закона, — считает Владимир Лешуков.
Дом частично уничтоженФото: Дарья Вострикова
Он также считает, что ситуация с домом на Комсомольской, 35 станет одной из тем обсуждения на заседании Градостроительного совета при губернаторе Саратовской области.
Владимир Лешуков о сносе дома на Комсомольской.
ИСТОЧНИК KP.RU