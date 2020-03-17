2020-03-17T16:29:59+03:00
Общество

В Саратове сносят дом с уникальной архитектурой

Блогер Владимир Лешуков назвал это «чудовищным актом вандализма» [фото, видео]
Дарья Вострикова
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В Саратове сносят уникальное зданиеВ Саратове сносят уникальное зданиеФото: Дарья Вострикова
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Саратовский блогер и краевед Владимир Лешуков бьет тревогу в связи со сносом объекта культурного наследия — дома на Комсомольской, 35.

Как рассказал эксперт корреспонденту «КП-Саратов», дом был построен в 1870 году и внесен в реестр объектов культурного наследия. Он обладает уникальной особенностью — «московской» рустовкой. Второе в области такое здание — усадьба Паисия Мальцева в Балакове.

Здание обладает редкой «московской» рустовкой Фото: Дарья Вострикова

Здание обладает редкой «московской» рустовкойФото: Дарья Вострикова

Несмотря на уникальность дома, его начали сносить. По словам Лешукова рабочие рассказали ему, что демонтаж якобы ведется по поручению ЖБК-3.

- Найдут ли заказчика, кто понесет конкретную ответственность? Иногда происходят чудовищные акты вандализма, а потом виновник отделывается штрафом. Ему легче заплатить, чем действовать согласно духу и букве закона, — считает Владимир Лешуков.

Дом частично уничтожен Фото: Дарья Вострикова

Дом частично уничтоженФото: Дарья Вострикова

Он также считает, что ситуация с домом на Комсомольской, 35 станет одной из тем обсуждения на заседании Градостроительного совета при губернаторе Саратовской области.

Владимир Лешуков о сносе дома на Комсомольской.

ИСТОЧНИК KP.RU

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