Полиция об утонувшем водителе в Калининском районе: погони не было

Сегодня, 19 сентября, в 1:00 напротив дома №46 на Рабочей улице в селе Сергеевка 28-летний водитель Hyundai Tucson скончался в ДТП.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном УГИБДД, мужчина на скорости потерял управление и вылетел через ограждение моста в реку Большая Криуша.

От полученных травм он скончался.

Ранее местные жители писали в соцсетях, что водитель уходил от погони инспекторов ДПС.

В инспекции подчеркнули, что такого не было.

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