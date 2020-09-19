Под Саратовом уходивший от погони инспекторов ДПС водитель иномарки улетел в реку

.

Сегодня, 19 сентября, пользовательница соцсети «ВКонтакте» Елена Иванова рассказала о смертельном ДТП, которое произошло в селе Сергеевка Калининского района.

.

- Ночью водитель иномарки уходил от погони от инспекторов ДПС, потерял управление и вылетел с моста. После срабатывания подушек безопасности он не смог сам выбраться из машины и погиб, — уточнила она.

В доказательство своих слов гражданка опубликовала фото с места событий.

В комментариях местные жители удивились, почему инспекторы не пришли на помощь водителю и выразили мнение, что водитель сам виноват в случившемся.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.