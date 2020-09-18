В Саратове изменили расписание движения теплоходов

В Саратовской области с 19 сентября пассажирские речные суда начнут работать по другому расписанию.

Так, с конечного пункта теплоходы будут отправляться на 1 час раньше.

Отчаливать от пристани по маршруту «Саратов - с. Сосновка» транспорт будет в 07:00, прибытие в с. Широкий Буерак - в 09.15; в с. Пудовкино - в 09:30, с. Синенькие - в 10:00, в с. Сосновка – 10:30.

Отправление из с. Сосновка в г. Саратов в 16.30; прибытие в с. Синенькие - в 17:00, в с. Пудовкино - в 17:30, в с. Широкий Буерак- в 17:45, в г. Саратов – 20.30.

Пассажирам маршрута «Саратов - Шумейка» также напоминают, что теплоход отчаливает в 7:30. Прибытие в г. Энгельс в 08:00, на пристань Шалово – в 08.30, на о.п Дачное – в 08.45, в с. Шумейка – в 09.00.

Отправление из с. Шумейка в г. Саратов в 18.00, прибытие на о.п. Дачное в18:15, на пристань Шалово – 18.30, в г. Энгельс – 19.00, в г. Саратов – 19.30.