Радаев планирует вывести Саратовскую область на 1 триллион рублей ВРП

Фото пресс-службы губернатора

Валовый региональный продукт должен выйти на отметку в 1 триллион рублей, заявил 18 сентября губернатор Саратовской области Валерий Радаев на церемонии награждения победителей регионального конкурса «Экспортер года - 2020».

- Экспортный потенциал среди малого и среднего бизнеса на территории Саратовской области заметно растет. И мы перед собой сегодня ставим задачу выйти по валовому региональному продукту где-то на 1 триллион рублей. «Это позволит региону развиваться совершено по-другому», —сказал глава региона.

Радаев не отменяет этой цели несмотря на то, что ее достижение было отложено на семь лет. К началу 2020 года ВРП Саратовской области составлял 763,7 млрд рублей.

Губернатор также отметил, что сегодня, несмотря на сложную ситуацию в экономике, всё больше саратовских представителей малого и среднего бизнеса переводят свои мощности на экспортные рельсы и правительство готово помогать в этом вопросе.

- Также наш регион взял обязательства увеличить вклад малого бизнеса в ВРП до сорока процентов. Отмечу, что сейчас показатель уже составляет 34 процента. И это ваша заслуга, заслуга всех, кто занят в сфере предпринимательства – без малого трехсот тысяч человек, - сообщил Радаев.