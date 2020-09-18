В Саратовской области мужчина забил престарелую сожительницу палкой

К тюремному сроку приговорили 51-летнего ранее судимого жителя Пугачева за смертельное избиение сожительницы, сообщает 18 сентября прокуратура Саратовской области.

В ходе следствия выяснилось, что мужчина 2 апреля поругался со своей 71-летней сожительницей. Когда словесные аргументы закончились, он принялся бить пенсионерку руками, ногами и палкой по голове и телу. От полученных травм женщина скончалась.

Также стало известно, что ранее мужчина угрожал убийством другому человеку.

Суд приговорил обвиняемого к 9 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.