В Саратове прекращаются заседания в правительстве по вопросам обманутых дольщиков

Обманутые дольщики на заседании в правительстве Фото: Александр Уриевский

Сегодняшнее заседание в правительстве рабочей группы по вопросам обманутых дольщиков будет последним в таком формате, сообщил 18 сентября в своем телеграм-канале «Пара слов» депутат Госдумы Николай Панков.

Он отметил, что за три года работы и при поддержке Вячеслава Володина удалось найти решение по 76 проблемным домам.

- Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил создать рабочую группу именно для того, чтобы по каждому недострою было найдено решение, которое устроит людей. Он на себя взял самые трудные, неподъемные дома. Лично инициировал внесение изменений в законодательство. Причем, изменения касались и сохранения средств граждан . Решалось оперативно.

На примере домов, которые курирую, могу подтвердить, что совместными усилиями специалистов, правоохранителей, строителей и самих дольщиков можно постепенно решить сложные задачи. Незаменима федеральная финансовая поддержка, которой добился спикер - на свои средства регион эту проблему решить не смог бы. Главное, чтобы люди получили жильё или компенсации и были уверены в завтрашнем дне. Спасибо хочу сказать дольщикам. Они способствовали нахождению правильных совместных решений. Где в споре рождалась истина. Есть результат. Спасибо всем, - написал Панков.

Он также сообщил, что заседания по вопросам обманутым дольщиков теперь будут проходить на уровне министерства строительства и ЖКХ.