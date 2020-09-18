Радаев распорядился проверить работу министра Зайцева

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев дал поручение провести служебную проверку в отношении министра транспорта и дорожного хозяйства Алексея Зайцева в связи с представлением региональной прокуратуры, информирует пресс-служба главы региона.

Напомним, по версии следствия, Зайцев, работая в ГКУ «Дирекция транспорта и дорожного хозяйства» в разных должностях с марта 2011 по май 2020 года, получал деньги от подведомственной организации по ремонту и обслуживанию автодорог. Средства передавались ему руководством фирмы частями каждый месяц. В общей сложности сумма превысила 3 млн рублей.

- В случае подтверждения фактов, изложенных в предписании, чиновник будет уволен с занимаемой должности ввиду утраты доверия, – говорится в сообщении пресс-службы губернатора.

Напомним, по информации «КП-Саратов», Зайцев признал свою вину и сотрудничает со следствием.