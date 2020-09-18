В Саратовской области закрыли на карантин 28 классов

В Саратовской области 18 сентября закрыли на карантин еще 4 класса, сообщает региональное министерство образования.

Таким образом, сейчас на дистанционном обучении находятся 28 классов (625 обучающихся) в 24 школах. У 22 детей и шести педагогов подтвержден коронавирус.

Пять школ в настоящий момент не принимают детей. Образовательный процесс для 1281 ученика идет в сети.

Закрыты группы в Краснокутском политехническом лицее, на самоизоляции 12 учащихся.

Не работает детсад в Краснокутском районе. На самоизоляции находятся 47 детей и 6 воспитателей.

Школа № 39 в Саратове сегодня вернулась к очному обучению.