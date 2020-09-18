В ночном ДТП на трассе пострадали трое пассажиров «десятки»

Дорожно-транспортное происшествие на федеральной трассе в Энгельсе Саратовской области зарегистрировали накануне полицейские.

Как рассказали «КП-Саратов» в региональной ГИБДД, водитель на ВАЗ-2110 превысил максимально разрешенную скорость, не справился с управлением и съехал в кювет. В результате машина перевернулась, получив сильные повреждения.

В ведомстве пояснили, что двоих 28-летних пассажиров госпитализировали, третьему, 21-летнему молодому человеку, оказали помощь на месте. Сейчас уточняется информация о водителе.