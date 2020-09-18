В Вольском районе на пожаре погиб мужчина

В ночь с 17 на 18 сентября в поселке Карьер на станции Сенная Вольского района на пожаре в частном доме погиб мужчина.

Как уточнили в СУ СКР по Саратовской области, 38-летний мужчина, ночевавший в доме, проснулся ночью и увидел задымление. Он побежал к соседям за помощью и не разбудил спавшего в доме 44-летнего приятеля.

Прибывшие по вызову пожарные ликвидировали возгорание и после обнаружили в одной из комнат сильно обгоревшее тело мужчины. По предварительным данным следователей, очаг возгорания располагался, предварительно в жилой комнате, где и было обнаружено тело погибшего мужчины.

Как сообщили в МЧС, вероятной причиной пожара стало курение в постели в нетрезвом виде.