В селе парень на ВАЗе сбил задним ходом девушку

Дорожно-транспортное происшествие в селе Ольшанка Аркадакского района Саратовской области зарегистрировали накануне полицейские.
Как, рассказали «КП-Саратов» в региональной ГИБДД, 23-летний парень, выполняя маневр задним ходом на ВАЗ-21099, наехал на 19-летнюю девушку. Ее госпитализировали.
В ведомстве отметили, что молодой человек не имел водительского удостоверения, сейчас идет разбирательство по обстоятельствам ДТП.
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