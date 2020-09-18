В селе парень на ВАЗе сбил задним ходом девушку

Дорожно-транспортное происшествие в селе Ольшанка Аркадакского района Саратовской области зарегистрировали накануне полицейские.

Как, рассказали «КП-Саратов» в региональной ГИБДД, 23-летний парень, выполняя маневр задним ходом на ВАЗ-21099, наехал на 19-летнюю девушку. Ее госпитализировали.

В ведомстве отметили, что молодой человек не имел водительского удостоверения, сейчас идет разбирательство по обстоятельствам ДТП.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.