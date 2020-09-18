В Саратове мужчина случайно выстрелил из пистолета в лицо подруге

Уголовное дело завели на саратовца за незаконное хранение оружия, сообщает 18 сентября региональное ГУ МВД.

Так, в одну из городских больниц поступила 26-летняя жительница Саратова с огнестрельным ранением лица. В ходе проверки выяснилось, что причастен к ЧП ее знакомый. Он случайно выстрелил женщине в лицо. На месте полицейские изъяли сигнальный пистолет, переделанный под стрельбу травматическими патронами.

- В настоящее время устанавливается происхождение указанного оружия, а также лица, причастные к его переделке, - сообщали в ГУ МВД.

Виновнику грозит наказание до 3-х лет лишения свободы.