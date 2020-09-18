Злоумышленник избил юношу в гараже и потребовал 5 тысяч рублей

В Саратове завершили уголовное дело о грабеже с применением насилия. На скамье подсудимых окажется 21-ний мужчина, сообщает 18 сентября региональное СУ СКР.

Как рассказали «КП-Саратов» следователи, компания приятелей в декабре прошлого года под обманным предлогом заманила 17-летнего юношу в один из гаражей поселка Елшанка.

Там один из молодых людей потребовал у него 5 тысяч рублей, а чтобы информация дошла до потерпевшего быстрее, нанес несколько ударов ладонью по голове.

Юноша позвонил другу и попросил перевести деньги на его счет. Далее он перечислил сумму злоумышленнику. Получив желаемое, несовершеннолетнего отпустили. Тот же обратился с заявлением в полицию.

В ходе предварительного следствия 21-летний обвиняемый признал вину и раскаялся.

Утвержденное прокурором уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.