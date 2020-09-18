Жительница Саратова при продаже мехового жилета лишалась 12 тысяч рублей

Очередные случаи мошенничества в интернете зарегистрировали саратовские полицейские.

Как рассказали «КП-Саратов» в региональном ГУ МВД, жительница волжского района выложила на специализированном сайте объявление о продаже мехового жилета. Позже ей в мессенджер пришло сообщение, в котором покупатель просил перейти по указанной ссылке и в предложенной форме ввести данные банковской карты. Все это для того, как уверял клиент, чтобы перевести деньги за товар. Женщина так и сделала. В результате с ее карты мошенники сняли более 12 тысяч рублей.

Еще одна жертва злоумышленников – жительница Кировского района. Женщина решила приобрести смартфон. Нашла в интернете подходящую модель, связалась с продавцом. Тот ей прислал ссылку на неизвестный сайт Женщина ввела информацию о своей банковской карте и в итоге лишилась более 30 тысяч рублей. Телефон, конечно же, она тоже не получила.

В ГУ МВД в очередной раз напоминают – не делать предоплаты за товар, не вводить данные банковских карт на подозрительных сайтах, не сообщать незнакомцам коды, которые приходят на телефон в смс-сообщениях.