Пьяного водителя в Энгельсе полиция ловила со стрельбой

Пьяный водитель на ВАЗ-2104 носился по Энгельсу, уходя от преследования сотрудников ГИБДД. Видео погони опубликовало ГУ МВД по Саратовской области.

Не смотря на не самый быстрый автомобиль, за счет пренебрежения к собственной безопасности и безопасности окружающих лихач долгое время смог уходить от погони.

В результате опасность ДТП с тяжелыми последствиями для посторонних участников движения возросла настолько, что полицейские открыли стрельбу по колесам «четверки». Перед этим экипажи ДПС вынудили машину свернуть на второстепенную, неоживленную трассу. Стрельбу открыли после многочисленных предупреждений.

В результате «четверка» осталась на ободах, потеряв покрышки, но водитель продолжал газовать и его удалось остановить только после того, как машину занесло.

Пьяным лихачем оказался 29-летний местный житель. Выяснилось, что опьянение у него присутствует, а вот водительских прав нет.

На вопрос почему не остановился ответил просто – «Испугался».

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