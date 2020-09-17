Микробиолог из Саратова покорила жюри общероссийского конкурса краеведческим очерком

Екатерина Плешакова

Очерк жительницы Саратова признали лучшим на общероссийском конкурсе краеведческих материалов «Малая Родина», организованном ИД «Комсомольская правда», ООО «МояОкруга», ассоциацией волонтерских центров при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.

Автор текста – сотрудник кафедры биохимии и биофизики, микробиолог Екатерина Плешакова. На суд жюри она представила воспоминания о своей бабушке, Маргарите Якимовой, которая посвятила свою жизнь борьбе с инфекционными болезнями.

- Моя победа отчасти связана с эпидемиологической ситуацией в стране, эта тема стала акутальна. После того как я разместила заявку нужно было голосовать. Я очень контактный человек, у меня много друзей реальных, виртуальных, студентов, бывших студентов. Они голосовали за меня. Это был первый этап. По его результатам отобрали 50 работ. А на втором этапе их оценивало профессиональное жюри, - рассказала «КП-Саратов» Екатерина Плешакова.

Как сообщила собеседница, ее бабушка была уникальным человеком и благодаря ее работе были спасены жизни многих саратовцев, в том числе и ее собственная. Обо всем этом Екатерина Плешакова рассказала в своем очерке.

Отметим, на конкурс «Малая Родина» прислали более 1200 заявок. Победителей пригласят в Москву на церемонию награждения. Жюри также приняло решение поощрить дополнительно 10 работ, которые набрали наибольший итоговый рейтинг.

Подробнее о победе саратовского микробиолога во всероссийском краеведческом конкурсе и работе врачей в эпидемию холеры в 70-х годах 20 века читайте в материале «Знаменитый композитор отказался сдавать анализ, и бабушка взяла все в свои руки: Как в 70-е годы прошлого века спасали Саратов от холеры».