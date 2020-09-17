В Саратове умер директор центра допризывной подготовки молодежи

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В Саратове 17 сентября на 49-м году жизни скончался директор Регионального центра допризывной подготовки молодежи Дмитрий Юрьевич Суханов. Об этом на своей странице в «Инстаграм» сообщила зампред областного правительства Ирина Седова.

- Полковник запаса, большую часть своей жизни посвятивший военной службе, а последние два года — патриотическому воспитанию молодежи региона. Он полностью отдавал себя работе, коллективу, всем окружающим. Таким он и останется в нашей памяти. Соболезную семье Дмитрия Юрьевича. Крепитесь. Скорбим вместе с вами, — написала зампред.