Министр предложил личную помощь медикам в получении «ковидных» надбавок

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Выплаты медикам за работу с коронавирусными больными произведены, заявил 17 сентября министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин

- Это выплаты за непосредственный контакт с больными, выплаты за работу в «ковидных» госпиталях, выплата за работу непосредственно с больным, имеющим «ковидный» статус, — сказал глава профильного ведомства.

Он отметил, что в «ковидных» госпиталях достаточно лекарств, аппаратуры и врачей. Также много пациентов, которые лечатся амбулаторно. Бесплатные лекарства им раздают медики.

- Эти врачи тоже получают доплату со стороны правительства Саратовской области. Мы настроены на то, чтобы каждый медицинский работник, каждый водитель, медсестра за свою работу получали причитающиеся им надбавки. Главным врачам дана также рекомендация находить возможность поощрять тех лиц, которые не попадают, к сожалению, под действие этого закона, — сообщил Костин

Министр особо подчеркнул, что сейчас практически все медицинские работники стоят на защите населения от COVID-19.

- Это и скорая помощь, и поликлиника, и стационары. Министерство здравоохранения и правительство области настроены однозначно: каждый должен получить эти выплаты, если они ему положены. Если вы не найдете понимания в своей администрации или почувствуете, что к вам относятся не совсем справедливо, то я могу лично вам помочь. Мой телефон: 67-07-02, звоните, вы получите соответствующую помощь, — подчеркнул министр здравоохранения.