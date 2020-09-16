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Иван Бабошкин: «Все зависит от решения людей – если они готовы к переменам, то это их право»

Глава Саратовского района прокомментировал возможный переход нескольких поселений в черту города Саратова
Источник:kp.ru
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Иван Бабошкин

Иван Бабошкин

Глава Саратовского района Иван Бабошкин прокомментировал предстоящее преобразование территорий. Напомним, несколько поселений Саратовского района планируется передать городу Саратову. Окончательное решение должны принять жители этих поселков.

- Перспектива преобразования территорий города возникла не вчера, и не месяц назад, она зрела многие годы. В некоторых местах границы города и Саратовского района не просто размыты, они остались только на карте. Например, здание Администрации Александровского муниципального образования находится на территории поселка Тепличный, в 100 метрах от Заводского района.

В прошлом году в рамках посещения губернатором Саратовской области Радаевым поселка Красный Текстильщик жители МО Александровское, Багаевское и МО Красный Текстильщик обратились с просьбой о строительстве дороги от улицы Азина в Саратове к селу Александровка, которая поможет миновать два железнодорожных переезда и сократит время в пути. Администрация города Саратова откликнулась на поручение губернатора области, и новая дорога была построена. Сейчас уже сложно представить, что когда-то такого варианта не было. Это хороший пример участия региональной и городской власти в решении проблем жителей Саратовского района.

Объективно, Саратову нужно развиваться, территории у города недостаточно, а время диктует необходимость участия в различных федеральных программах, которые дают возможность для развития в том числе и строительной отрасли. Сейчас мы уже не удивляемся многоэтажным домам, детским садам, школам и больницам на окраинах города Саратова в Ленинском и Заводском районах, а ведь когда-то эти территории тоже считались пригородом.

Но следует понимать, что к этим преобразованиям должны быть готовы все участники: Саратов, который берет на себя ответственность за новые обязательства и выполнение обещаний, жители района, которые с одной стороны хотят перемен, а с другой стороны не всегда готовы к изменениям традиционного сельского уклада.

Все зависит от решения наших жителей – если они готовы к переменам, то это их право. Сейчас мы делаем максимум возможного, чтобы создать комфортные условия для проживания в наших населенных пунктах, это и дороги и уличное освещение, благоустройство территорий, ремонт внутридворовых территорий, так как понимаем, что человек всегда стремится к лучшему.

Представители города в хорошем рабочем режиме общаются с сельскими жителями, выясняют их потребности, желания, в соответствии с которыми будет составлен план мероприятий по дальнейшему развитию и улучшения уровня комфорта в наших населенных пунктах, а затем вынесен на общественное обсуждение. Это и злободневный сегодня вопрос доступности здравоохранения, строительства современных спортивных объектов, сохранение и развитие действующей сети учреждения культуры, улучшения транспортной инфраструктуры.

Наши жители верят власти и если планы строятся и будут выполнены, то конечно такой выбор поддержит население Александровского, Багаевского МО и МО Красный Текстильщик, - заявил Иван Бабошкин.