Перевозчиков будут штрафовать за отсутствие терминала безналичной оплаты

Вопрос введения дополнительных штрафов для перевозчиков обсудили 16 сентября на заседании комитета по вопросам жилищной, строительной и коммунальной политики Саратовской областной думы.

Предлагается вводить административную ответственность за отсутствие в транспорте, терминалов оплаты, систем кондиционирования воздуха, информационных табло.

Как пояснил представивший законопроект депутат гордумы Дмитрий Кудинов, в настоящий момент транспортные компании можно только предупреждать и грозить пальцем, а реального воздействия пока нет.

- Если у перевозчика это будет носить систематический характер, будем выходить в суд и расторгать контракт, добавил депутат.