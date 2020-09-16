В учреждениях культуры Саратова будут работать сурдопереводчики

Отчет об оценке качества предоставления услуг в учреждениях культуры обсудили 16 сентября на заседании профильного комитета Саратовской областной думы.

Заместитель министра культуры Светлана Каляева рассказала, что проверке подверглись пять объектов. Общая оценка – 91, 95 баллов. Основная претензия ко всем – отсутствие сурдопереводчика. Чиновница отметила, что недостатки учтены и сейчас идет работа над их исправлением. Так, в ТЮЗе уже имеется соответствующий специалист.

Качество предоставления услуг проверили и в муниципальных учреждениях культуры. Вопросы те же, однако и их также решают Общая оценка – 83,11