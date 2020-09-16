Директорам саратовских школ предложили ежедневно выкладывать в соцсети фото завтраков и обедов из столовых

Зампред правительства Саратовской области Ирина Седова предложила директорам школ для информирования родителей о горячем питании детей выкладывать в соцсети фото завтраков и обедов в столовых. Делать это нужно каждый день. С таким предложением выступила Седова в своем Инстаграм.

- Я призываю директоров школ ежедневно опубликовывать фотографии школьных завтраков и обедов в аккаунтах школ в Instagram и на страницах в других социальных сетях. Это поможет нам в разы повысить общественный контроль со стороны родителей. Совсем недавно такая схема работы позволила отслеживать качество питания в больницах. Думаю, что в сфере образования это также применимо. – заявила Седова.

Она напомнила, что в министерстве образования области действует круглосуточная горячая линия по номеру телефона: 49-21-07. Здесь ответят на вопросы по организации питания, сюда же следует сообщать незамедлительно об всех проблемных ситуациях.