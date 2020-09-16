В Заводском районе Саратова отключили воду

В Заводском районе Саратова сегодня, 16 сентября, отключили водоснабжение из-за работ.

Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС», ориентировочно до 20:00 воды не будет на улицах Омская и Огородная от 5-го Динамовского до Большого Динамовского проезда, а на них — от Огородной до Омской.

До шести утра отключено водоснабжение у жителей Пономарева, 10/15, проспекта Энтузиастов, 29–33г, Кавказского проезда, 19, 20, 22, 7-й Нагорной, 22/28, Огородной, 89.

Напомним, без воды сегодня также остались Ленинский и Кировский районы.

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