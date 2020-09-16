В Саратове четверть миллиона человек осталась без водоснабжения на 45 часов

Отключение воды у 250 тысяч жителей Саратова началось сегодня

В Саратове более 250 тыс. жителей на 45 часов остались без холодного водоснабжения.

ООО «Концессии водоснабжения — Саратов» приступило к выполнению работ по вводу в эксплуатацию 1-й части построенного водопровода d1000 мм и протяженностью 3,2 км от железнодорожных путей вблизи ТРЦ «Happy Молл» до Сокурского тракта. Минувшей ночью отключили абонентов Ленинского района и части Кировского района от холодного водоснабжения.

Как отметила диспетчерская служба, вечером 15 сентября фиксировался повышенный водоразбор — жители города старались максимально запастись водой.

Сообщается, что в 7:20 сегодня, 16 сентября, специалисты ООО «КВС» и подрядной организации ООО «СМУ-79» приступили к производству монтажных работ по установке запорной арматуры.

- В семь утра был выполнен первый этап работ — это сброс воды из магистральных водоводов, который позволяет приступить ко второму этапу — монтажу запорной арматуры. На данный момент отключены ВНС «Вольская» и 12 насосных станций Ленинского и Кировского районов, подвоз воды осуществляется согласно графику, — отчитался директор ООО «Концессии водоснабжения — Саратов» Сергей Журавлев.

Напомним, губернатор Валерий Радаев накануне призвал коммунальщиков четко соблюдать сроки отключений и в будущем планировать их на более короткие сроки.

График подвоза воды горожанам читайте здесь.