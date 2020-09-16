В Саратовской области 200 молодых педагогов уехали работать в село

Поддержку молодых специалистов обсудили 16 сентября на заседании комитета по спорту, туризму и делам молодежи Саратовской областной думы

Чиновники отчитались об эффективности действующих программ. Так, кто решил работать на селе имеют право на выплаты за первый год работы - 40 тыс. рублей, за второй - 35, за третий - 30 тысяч. Кроме того, молодым специалистам дают субсидию на оплату жилья и коммунальных услуг. Молодые педагоги в свою очередь имеют право на единовременную выплату в 100 тысяч рублей. Таковых в этом году оказалось 26 человек.

Продолжает действовать в регионе программа «Земский учитель», согласно которой, учителя, переехавшие работать в село, получают 1 млн рублей на обустройство.

Молодые специалисты также имеют право на жилищные сертификаты. В этом году изъявили желание воспользоваться льготой 274 человека.

Было отмечено, что молодые специалисты охотно пользуются всеми мера поддержки. Так миграционный поток удалось сократить на 40%, а на село удалось привлечь 200 педагогов.

Депутаты высказали пожелание чиновникам, что все мероприятия программы должны быть увязаны в единый комплекс. Программу по поддержке молодых специалистов вынесли на заседание думы для окончательного принятия.