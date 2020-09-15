Роспотребназдор назвал причины роста заболевания коронавирусом в Саратовской области

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев, открывая заседание координационного совета 15 сентября поздравил коллектив Роспотребнадзора с профессиональным праздником – Днем работников санитарно-эпидемиологической службы. Он отметил, что заболеваемость коронавирусом не снижается и попросил пояснить, в чем дело.

- За последние две недели зарегистрировано 1, 4 тыс. случаев коронавируса, что заметно выше чем в августе. На это повлияли несколько факторов – заболеваемость в колоярском интернате, формирование коллективов в образовательных организациях. и повышение уровня тестирования. Уже открылась новые лаборатории в центре диагностики и перинатальном центре, скоро откроется лаборатория в энгельсской больнице № 1, – рассказала руководитель Роспотребнадзора по Саратовской области Ольга Кожанова.

Она отметила, что за первые две недели сентября заболеваемость ОРВИ выросла, с 18% до 31%. Зарегистрировано 18 тыс. случаев в Саратовской области, крупных городах, Калининске, Пугачеве, Балашове.

На сегодняшний момент гриппа в регионе не выявлено. Ольга Кожанова подчеркнула, что важно соблюдать температурный режим, особенно в школах. Если отсутствуют более 20% учеников в классе, то ребят нужно переводить на дистанционное обучение.

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