Саратовские депутаты намерены изменить методику расчета потребительской корзины пенсионера

Прожиточный минимум пенсионера на 2021 год обсудили 14 сентября на рабочей группе комитета по социальной политике Саратовской областной думы.

Согласно проекту, речь идет о сумме в 8278. Если пенсия пожилого человека не будет дотягивать до указанных цифр, полагается федеральная доплата.

Представителей все партий внесенный на рассмотрение документ не устроил. Однако чиновники из министерства социального развития отметили, что они действовали исходя их федеральной методики.

- Наши предложения были направлены в федеральный центр. Они касаются того, чтобы прожиточный минимум был не ниже того, что уже был ранее принят. Сейчас также обсуждается потребительская корзина – она должна вырасти на 28%, - сообщила первый заместитель главы министерства социального развития Наталья Жуковская.

Представители КПРФ поинтересовались, почему сумму нельзя было поднять до 9300. Им в очередной раз напомнили, что есть система калькуляции утвержденная Москвой.

- Это не методика, это правила расчета – сказал и.о. руководителя представительства губернатора области и правительства в органах власти Роман Яровой.

В свою очередь представители от «Единой России» сообщили, определенные рекомендации по расчетам уже есть.

- Нужно менять систему подсчета, наполняемость корзины, которая тоже устарела. Например, пшено сейчас редко используется в приготовлении пищи, увеличилось потребление мяса. Методика должна соответствовать сегодняшнему дню. Предложения есть, думаю, у нас получится, – сообщил депутат Вадим Рогожин.

Проект закона вынесли на обсуждение в профильный комитет.