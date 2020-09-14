Девочка в Саратове купила себе пару новых мобильников на украденные деньги

На 16-летнюю жительницу Саратова следователи СУ СКР Фрунзенского района завели уголовное дело за кражу с банковского счета.

Как выяснилось, пострадавший владелец счета сам передал девочке свою карту и назвал пин-код. Это произошло еще в мае, когда в гостях он попросил девочку сходить за продуктами. Она продукты купила, но на этом не остановилась. В тот же день с друзьями подросток поехала в торговый центр и приобрела себе два новых мобильных телефона общей стоимостью 60 тыс. рублей, расплатившись деньгами с карточки, которую она вернула только после этого.

Мужчина обнаружил, во сколько ему обошлось застолье, и подал заявление в полицию. Правоохранителям не составило труда установить, где и как были потрачены деньги со счета. Несмотря на раскаяние девочки, расследование уголовного дела продолжается.