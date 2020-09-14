Опубликован график подвоза воды в Ленинский и Кировский районы Саратова

Оставшимся без воды жителям Ленинского и Кировского районов Саратова будет организован подвоз.

Напомним, масштабное отключение состоится 16-17 сентября и продлится 45 часов.

Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС», цистерны будут стоять в разные промежутки времени около детской городской больницы №7 на Тархова, горбольницы №6, областного госпиталя для ветеранов на Гвардейской, детского противотуберкулезного санатория на 9-й Дачной, на улице Техническая, около перинатального центра на Зерновой и на улице Танкистов.

График подвоза воды

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