Саратовцев предупредили о масштабном отключении воды

В Саратове в среду, 16 сентября, жители Ленинского и Кировского на двое суток останутся без воды, напомнили в ООО «КВС».
Так, в период с 01:00 16 сентября до 22:00 следующего дня, 17 сентября, будет производиться переключение абонентов на новый магистральный водопровод, построенный в рамках инвестиционной программы ООО «Концессии водоснабжения — Саратов»
В зону ограничения подачи воды попадают следующие микрорайоны и поселки:
5-й квартал;
6-й квартал;
микрорайон «Звезда»;
микрорайон Вольский тракт;
микрорайон, граничащий с улицами: Буровая, Магистральная, Московское шоссе, Панфилова;
поселок ВСО;
микрорайоны 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10-я Дачные;
Песчано-Уметский тракт;
поселок Бартоломей;
поселок Дачный;
поселок Елшанка;
поселок КБ;
поселок Латухино;
поселок Малая Скатовка;
поселок Мирный;
поселок Нефтегорский;
поселок Поливановка;
поселок Соколовый;
поселок Сторожевка;
поселок Техстекло;
поселок Жасминный;
поселок Солнечный;
проспект Строителей;
район аптечных складов;
Сокурский тракт;
ТЭЦ – 5;
улица Зерновая;
улица Черниговская;
1-й проезд Танкистов.
Полный список адресов можно найти здесь.
Для жителей будут организован подвоз воды.
Напомним, прежний водопровод имел большую степень износа. Для решения проблемы в ООО «КВС» приняли решение о строительстве новой линии от ВНС «Вольская» до Московского шоссе протяженностью 6,5 км.