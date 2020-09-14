Саратовцев предупредили о масштабном отключении воды

В Саратове в среду, 16 сентября, жители Ленинского и Кировского на двое суток останутся без воды, напомнили в ООО «КВС».

Так, в период с 01:00 16 сентября до 22:00 следующего дня, 17 сентября, будет производиться переключение абонентов на новый магистральный водопровод, построенный в рамках инвестиционной программы ООО «Концессии водоснабжения — Саратов»

В зону ограничения подачи воды попадают следующие микрорайоны и поселки:

5-й квартал;

6-й квартал;

микрорайон «Звезда»;

микрорайон Вольский тракт;

микрорайон, граничащий с улицами: Буровая, Магистральная, Московское шоссе, Панфилова;

поселок ВСО;

микрорайоны 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10-я Дачные;

Песчано-Уметский тракт;

поселок Бартоломей;

поселок Дачный;

поселок Елшанка;

поселок КБ;

поселок Латухино;

поселок Малая Скатовка;

поселок Мирный;

поселок Нефтегорский;

поселок Поливановка;

поселок Соколовый;

поселок Сторожевка;

поселок Техстекло;

поселок Жасминный;

поселок Солнечный;

проспект Строителей;

район аптечных складов;

Сокурский тракт;

ТЭЦ – 5;

улица Зерновая;

улица Черниговская;

1-й проезд Танкистов.

Полный список адресов можно найти здесь.

Для жителей будут организован подвоз воды.

Напомним, прежний водопровод имел большую степень износа. Для решения проблемы в ООО «КВС» приняли решение о строительстве новой линии от ВНС «Вольская» до Московского шоссе протяженностью 6,5 км.