В одной из колоний в Энгельсе зафиксирована попытка дестабилизации деятельности учреждения УФСИН

Следствие СУ СКР по Энгельсскому району расценивает как попытку дезорганизации деятельности исправительного учреждения угрозы, которые в одной из местных колоний высказал заключенный в адрес работника УФСИН.

Отбывающий наказание в камере со строгими условиями содержания 31-летний осужденный высказал угрозы применить насилие в адрес одного из работников колонии. Поскольку тот находился при исполнении обязанностей, слова заключенного трансформировались в новое уголовное обвинение.

Попытка дезорганизации деятельности колонии в Энгельсе, по данным СУ СКР, произошла 7 сентября.