Названы школы Саратовской области, перешедшие на дистанционное обучение

Коронавирус найден в четырех школах Саратова Фото: Екатерина Семенова

В десяти школах Саратовской области выявлен коронавирус.

В министерстве образования региона рассказали «КП-Саратов», в каких учреждениях обнаружен COVID-19 и какие мероприятия в связи с этим проводятся.

Школу №14 в Вольске закрыли на карантин полностью из-за заболевшего педагога. Там 102 учеников и 20 преподавателей перевели на дистанционное обучение.

Также по одному классу закрыты в школах №№39, 40, 72 и 103 в Саратове. Там коронавирус выявлен у учеников.

Отправили на «дистанционку» 61 ученика из двух классов лицея №2 Балакова; 104 детей и двух учителей в восьми классах школы №3 Балашова: 256 детей и педагог одного класса школы №8 в Ртищеве; 21 ребенок из одного класса школы имени Карла Маркса в Энгельсском районе и 20 детей и двух педагогов из класса школы №7 в Петровске.

В общей сложности закрыты на карантин 17 классов, на дистанционное обучение переведены 329 детей и 17 учителей.

- Как только становится известно о случае заболевания в семье, ребенок становится контактным. Для профилактики распространения заболевания изолируют ребенка, весь класс переходит на дистанционный режим обучения по согласованию с родителями обучающихся, — отметили в министерстве образования.

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