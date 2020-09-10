В 10 школах Саратова выявлены очаги коронавируса

В школе №103 обнаружен случай коронавируса у ученика Фото: Екатерина Семенова

В десяти школах Саратовской области выявлены очаги коронавирусной инфекции. Об этом на брифинге в региональном минздраве 10 сентября заявила Галина Архипова, начальник отдела Роспотребнадзора.

- Область не исключение. Есть очаги COVID-19 в школах. В десяти школах, из них четыре в Саратове и шесть - в крупных райцентрах. Отмечу, выявлены одиночные случаи, не вспышки – заявила Архипова.

Она отметила, что речи на переход к дистанционному обучению сейчас не идет.

- Мы были готовы. Перед началом учебного года расписание составлено так, чтобы дети разобщались. А также - дезинфекция, утренний фильтр и т.д. Это позволило избежать групповых очагов, - сказала Галина Архипова.

Она обратилась к родителям – если ребенок себя плохо чувствует, у него есть слабость, температура, - то ни в коем случае не надо вести его в школу. Это позволит избежать риска заноса и распространения инфекции.