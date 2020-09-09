Младший брат погибшего в Саратове полицейского получил офицерские погоны

Олег Гадеев получил погоны младшего лейтенанта

Младший брат погибшего в Саратове полицейского Михаила Гадеева получил офицерские погоны 9 сентября. Их ему вручил начальник УМВД по Саратову полковник полиции Андрей Чепурной.

Олег Гадеев — младший брат лейтенанта полиции Михаила Гадеева, убитого 21 декабря 2019 года в Заводском районе Саратова. Во время проверки документов один из остановленных нарядом мужчин выстрелил в сотрудника. Михаил Гадеев, несмотря на ранение, с коллегой задержал нападавших. Спустя несколько часов полицейский скончался в больнице от большой потери крови.

Младший лейтенант полиции Олег Гадеев служит сегодня в батальоне полка ППСП УМВД России по городу Саратову.

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