Сорван срок ремонта дворов и парков в Саратовской области

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Муниципалитеты не справились с задачей по благоустройству до 1 сентября. В рамках федеральной программы должны были отремонтировать более 100 дворов и 100 парков по всему региону. Губернатор Валерий Радаев заявил, что поручение завершить все работы до 1 сентября не выполнено. Об этом он сказал на селекторном совещании 9 сентября с главами муниципалитетов в присутствии вице-губернатора Пивоварова, зампреда Бусаргина, министров Зюзина и Мигачева.

- Объем обязательств достаточно серьезный. Финансовые средства до муниципалитетов доведены. Я поручал завершить все работы к 1 сентября. С этой задачей не справились. Сроки сдвинуты до конца месяца. Больше никаких отговорок принимать не буду, нянчиться ни с кем не будем, — заявил Радаев.

Он также потребовал чтобы районы максимально включались в федеральные программы, по этому критерию будет проводиться оценка работы местных чиновников.

- Не должно быть ни одного муниципалитета, прошедшего мимо возможностей, предоставленных государством, — сказал Радаев.