В двух районах Саратова на 45 часов отключат воду.

Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС», отключение в Ленинском и Кировском районах начнется 16 сентября.

Оно связано с вводом нового водопровода, который позволит сократить потери воды и, самое главное, обеспечить бесперебойное водоснабжение 250 тыс. жителей Саратова.

Полный список адресов будет известен позднее. Горожанам рекомендуют запастись питьевым ресурсом, торговые сети также создадут необходимый запас воды в бутылках.

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