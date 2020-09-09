В Ленинском районе Саратова вводят новый водопровод

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ООО «Концессии водоснабжения – Саратов» в ходе реализации инвестиционной программы по строительству нового трубопровода от ВНС «Вольская» до Московского шоссе протяженностью 6,5 км готово приступить к переключению абонентов на новые водопроводные сети. В ближайшее время концессионером предусмотрено производство масштабных мероприятий по вводу в эксплуатацию 1-й части построенного магистрального водопровода d1000 мм и протяженностью 3,2 км от железнодорожных путей вблизи ТРЦ «HAPPY МОЛЛ» до Сокурского тракта. На сегодняшний день на данном участке осуществляется промывка и опрессовка нового трубопровода, а также ведутся лабораторные исследования воды. Стоит отметить, что до конца 2020 года ООО «КВС» планируется ввести в эксплуатацию 2-ю часть построенного магистрального водопровода от железнодорожных путей вблизи ТРЦ «HAPPY МОЛЛ» до ВНС «Вольская».

- Уникальный объект диаметром 1000 мм, подобные проекты реализовывались только в Советском союзе. 16 сентября мы планируем провести большое отключение водоснабжения на ВНС «Вольская» для ввода в эксплуатацию первого участка магистрального водовода протяженностью 3,2 км и подготовить запорную арматуру для ввода в эксплуатацию до конца года второго участка на насосной станции «Вольская» уже без отключения потребителей от водоснабжения. На первом участке нового водопровода планируется установить 4 затвора фирмы «Hawle» на камеры трубопровода для того, чтобы переврезать абонентов на новый водовод. К сожалению, на старом водоводе отсутствовали резервы, способные обеспечить водоснабжением потребителей при возникновении аварийной ситуации, поэтому новый магистральный водопровод не только способствует снижению уровня аварийности в городе, но и обеспечит резервирование воды для жителей поселков Поливановка и Жасминный и прилегающих территорий. — подчеркнул директор ООО «Концессии водоснабжения – Саратов» Сергей Журавлев.

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Заместитель главы администрации города Саратова по городскому хозяйству Максим Сиденко подтвердил принципиальную необходимость в проведении данных мероприятий и отметил: «Самое крупное мероприятие инвестпрограммы КВС 2020 года, которое позволит существенно сократить потери воды и, самое главное, обеспечить бесперебойное водоснабжение 250 тыс. жителей города Саратова. 16 сентября мы будем производить большое отключение на 45 часов, которое коснется потребителей Ленинского и Кировского районов, для ввода в эксплуатацию нового магистрального трубопровода. На сегодняшний день уже создан специальный штаб в городской администрации, будет производиться постоянное информирование жителей, рекомендуем саратовцам запастись водой. Дополнительно проговорим с торговыми сетями, чтобы своевременно был создан необходимый запас бутилированной воды».

Напомним, от ВНС «Вольская» в направлении ВНС «Поливановская» имеется существующая водопроводная сеть, по которой осуществляются поставки воды в западную часть города. Однако данный водопровод имеет высокий износ. Только в 2019 году диспетчерской службой компании на объекте было зафиксировано более 30 аварий. Для решения имеющейся проблемы в КВС было принято решение о строительстве нового трубопровода от ВНС «Вольская» до Московского шоссе протяженностью 6,5 км с «закольцовкой» объекта с существующим водоводом.

Стоит также отметить, что в 2020 году ООО «КВС» планируется выполнение инвестиционной программы в объеме 1,5 млрд рублей. На сегодняшний день уже заключены контракты на общую сумму в 1,3 млрд рублей.

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