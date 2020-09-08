В Энгельсе хулиган «заминировал» автомобиль возле стадиона

В полицию Энгельса Саратовской область 6 сентября поступило сообщение о минировании автомобиля. По сообщению анонима, он был припаркован на улице Весенняя. Рядом находятся стадион «Химик», детсад и баня.

В машине, по словам находился взрывоопасный предмет, угрожавший жизням окружающих.

Выяснилось, что сообщение ложное и никакой бомбы нет. Звонившего, 49-летнего мужчину задержали. Он пояснил, что звонок сделал из хулиганских побуждений.

Правоохранители завели на него уголовное дело о ложном сообщении об акте терроризма.