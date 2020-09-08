В Балакове стартовал международный социальный проект «Паруса духа», который пройдет в городах присутствия АЭС

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В рамках большого международного проекта «Паруса духа» в городе Балаково Саратовской области при поддержке Балаковской АЭС и концерна «Росэнергоатом» впервые прошел 1-й этап инклюзивного парусного фестиваля «Паруса духа Волжской Венеции».

Он призван активно включать людей с ограниченными возможностями в эффективное взаимодействие с представителями других социальных групп.

Мероприятие развернулось на судоходном канале. На волжские просторы вышли четыре яхты. Команды каждой из них под руководством опытных яхтсменов были сформированы из 27 человек различного возраста и физического состояния.

Путешествие под парусами стало для всех серьезным испытанием. Оно проходило при сильном холодном ветре, хотя солнце светило по-летнему. Участники регаты получили незабываемые впечатления, а главное, – почувствовали команду, единение и желание все преодолеть.

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- Я спокойно и уверенно помогал вести яхту, положив руки на штурвал рядом с опытными руками капитана, – поделился впечатлениями незрячий руководитель местного Общества слепых Егор Грачев. – Было ощущение, что я и яхта – одно целое.

- Мы с удовольствием приняли эту хорошую инициативу, которая позволяет вовлекать людей с ограниченными возможностями в активную жизнь, – отметил и. о. заместителя директора Балаковской АЭС по управлению персоналом Юрий Мезенцев, приветствуя участников мероприятия. – Уверен, что этот добрый и позитивный проект станет для нашего города традиционным.

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Прямую трансляцию инклюзивного парусного фестиваля на Волге увидели не только балаковцы и саратовцы, но и жители других регионов России и зарубежья. Интересная программа была предложена и тем, кто оставался на берегу. Яркие выступления любителей авторской песни, угощения к горячему чаю. Волонтеры, работавшие на регате, были очень внимательны к каждому участнику.

На берегу яхтсменов приветствовали представители делегации из Калининграда, где «Паруса духа» были подняты в 2019 году при поддержке дирекции Балтийской АЭС. Балтийцы провели для балаковцев посвящение в «мореплаватели», угостив всех привезенной морской водой и выдав соответствующие удостоверения, после чего флаг «Парусов духа Волжской Венеции» был спущен. Участники волжского фестиваля оставили на нем автографы и пожелания калининградцам, которые принимают эстафету этого сезона 11-13 сентября.

Праздник парусного спорта продолжится на Ростовской и Белоярской атомных станциях.

Для справки:

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Инклюзия (от inclusion – включение) – процесс увеличения степени участия всех граждан в социуме, в первую очередь, имеющих трудности в физическом развитии. Международные экспедиции «Парусов духа» проводятся с 2011 года.

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