Главное музыкальное событие Балакова: Большой рок-концерт

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Балаковская АЭС проведет конкурс «Музыкальный энергетик», который посвящен празднованию 75-летия атомной отрасли и 35-летия атомной станции. Праздничный концерт впервые в формате online с участием балаковских музыкальных коллективов пройдет 12 сентября.

Для многочисленной аудитории выступят музыкальные коллективы: «Лица прохожих», «Пояс Венеры», «Jade Davine», «Warsazawa», «АльYans» и «Фильтр». Во время трансляции у зрителей будет возможность проголосовать за понравившуюся группу, поделиться впечатлениями, а также принять участие в конкурсах и викторинах об атомной отрасли и многое другое. Всех победителей ждут ценные призы.

В программе концерта планируется подведение итогов конкурса «Рисунок по охране труда» и акции «Собери портфель пятерок».

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Параллельно пройдет конкурс для представителей средств массовой информации на лучшее освещение хода концерта. Авторы лучшего опубликованного материала будут награждены ценными подарками.

Приглашаем жителей и гостей города, любителей и поклонников рока присоединиться к трансляции, которая начнется в 17.00 на странице социальной сети Балаковской АЭС.

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