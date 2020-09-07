Людмила Жуковская: «Окончательное решение – за голосами всех жителей, а не только тех, кто громче крикнул

Председатель Ассоциации «Совет муниципальных образований Саратовской области» Людмилы Жуковской прокомментировала вопрос присоединения территорий Саратовского района к городу Саратову.

- Сегодня на повестке дня стоит вопрос, поставленный жителями некоторых населенных пунктов Саратовского района, о присоединении к городу Саратову. Социально-экономические особенности территорий Саратовской области очень разнообразные, и преобразования в сфере административно-территориального устройства происходят почти каждый год. Уже большое количество муниципалитетов региона приняли участие в объединительных процессах и убедились в позитивном характере этих изменений. Причем и для развития населенных пунктов, и для каждого жителя. В то же время, как и любая инициатива, она, безусловно, вызывает дискуссию, в ходе которой могут и должны высказываться все возможные точки зрения. Именно такая возможность обеспечивается органами местного самоуправления района и города в ходе проводимых встреч с жителями МО Красный Текстильщик, Александровского и Багаевского муниципальных образований. Ассоциация «Совет муниципальных образований Саратовской области» со своей стороны также анализировала этот вопрос, и мы считаем, что прежде всего надо думать о развитии этих территорий, и наиболее перспективное будущее этого развития лежит по пути объединения с областным центром. Стоит отметить, что мы также проанализировали законодательство и хотим развеять некоторые опасения жителей, связанные с присоединением сельских поселений к городу. Сегодня нормативная база предусматривает сохранение всех льгот для жителей сельских территорий – они останутся сельскими при административном слиянии с городским округом. Но за всем этим всем участникам важно помнить о стратегических перспективах принимаемых решений, помнить о том, что окончательное решение – за голосами всех жителей, а не только тех, кто выразил свое мнение громче всех – в том числе с использованием СМИ и социальных сетей. Пиар должен оставаться пиаром, а решения, нацеленные на развитие и сохранение имеющегося потенциала – взвешенными, опирающимися на рациональность и совокупность мнений жителей, - сказала Людмила Жуковская.