Планировать центр Саратова хотят архитекторы из Мексики, Новой Зеландии, Дании, США

Иностранцы борются за право разработки концепции планировки центра Саратова Фото: Ольга Симонова

Заявки для участия в Международный конкурс на лучшую концепцию комплексного развития центральной части Саратова подали архитекторы 24 стран.

Всего в открытом конкурсе будут участвовать 67 заявок, среди которых 24 поданы командами урбанистов и архитекторов из России.

- Шесть заявок отправили архитекторы из Индии, по четыре — потенциальные участники конкурса из США и Франции. Заявки также были получены из Дании, Швеции, Новой Зеландии, Мексики, Великобритании и других стран. Конкурс пройдет в три этапа. На первом экспертное жюри рассмотрит все поданные на конкурс заявки и выберет пять участников конкурса. В рамках второго этапа каждый из них должен будет разработать архитектурно-градостроительную концепцию комплексного развития территорий на основе полученного технического задания. Каждый из пяти участников конкурса получит вознаграждение в размере 5 500 000 рублей, включая все налоги и сборы. По итогам этого этапа жюри отберет двух финалистов. В ходе третьего этапа будет организована выставка работ финалистов и народное голосование. Победителя выберет правительство Саратовской области на основании рекомендаций жюри и народного голосования. Занявший второе место получит дополнительно 2 млн рублей. Победитель, которого планируют определить весной 2021 года, получит еще 4 млн рублей, включая все налоги и сборы, и будет сопровождать внесение изменений в градостроительную документацию - сообщили «КП-Саратов» в министерстве строительства и ЖКХ Саратовской области.

Архитекторам предстоит подготовить концепцию комплексного развития для территории бывшего аэропорта Саратов (Центральный), мемориального комплекса «Парк Победы» на Соколовой горе, Зеленого острова, Глебучева оврага и острова Покровские пески.