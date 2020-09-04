По инвестиционной программе КВС проведена уникальная операция на сетях водоснабжения Саратова

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ООО «Концессии водоснабжения – Саратов» в ходе реализации инвестиционной программы осуществляет производство работ по реконструкции более 1,3 км водопроводных коммуникаций по ул. Плодородная от ул. Танкистов, 213 до ул. Плодородная, 2 и от ул. Плодородная, 2/40 до ул. Депутатская.

Вчера, 3 сентября, подрядной организацией ООО «Технологии нового века» выполнялись работы по реконструкции 80 м водовода методом санации на труднодоступном участке сетей.

- Уникальность данных мероприятий обусловлена применением современных технологий в условиях отсутствия альтернативного метода по замене водопроводных сетей, так как на санируемом участке расположено большое количество различных коммуникаций, включая трамвайные пути. Сам процесс санации, он же релайнинг, подразумевает протаскивание специальным роботом в изношенный трубопровод светоотверждаемого рукава, сделанного из композитных материалов, затем под воздействием ультрафиолета происходит отверждение. Получается, в результате мы имеем «трубу в трубе», причем новый трубопровод будет состоять из стеклокомпозита, что фактически делает его вечным в эксплуатации, – отметил технический директор ООО «Техновек» Александр Пичугин:

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Напомним, что за последние несколько лет по ул. Плодородная было зафиксировано большое количество аварийных ситуаций, что неоднократно приводило к перебоям подачи воды. Реконструкция коммуникаций позволит обеспечить 15 тысяч потребителей бесперебойным водоснабжением и повысить качество поставляемого ресурса абонентам Кировского и Ленинского районов.

В 2019 году компанией была выполнена реконструкция 1 этапа на участке протяженностью 166 м (от ул. Плодородная, 2/14 до ул. Просечной) и задействован ранее проложенный участок водовода протяженностью 272 м. На сегодняшний день ООО «КВС» уже произвело замену более 1 км коммуникаций, исчерпавших свой эксплуатационный ресурс.

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Стоит отметить, что в 2020 году ООО «КВС» планируется выполнение инвестиционной программы в объеме 1,5 млрд рублей. На сегодняшний день уже заключены контракты на общую сумму в 1,3 млрд рублей.

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