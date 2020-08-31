Воробьев поддержал инициативу Володина о строительстве жилья для переселенцев на месте сноса домов

Андрей Воробьев

Депутат Саратовской областной думы Андрей Воробьев поддержал инициативу спикера Госдумы Вячеслава Володина о строительстве домов на площадках, которые освобождаются после сноса.

- Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин в очередной раз посетил Саратовскую область и проверил ход исполнения ряда государственных программ. Он подчеркнул, что площадки, в том числе в центре города, которые освобождаются после сноса аварийного жилья, должны повторно использоваться под застройку домов по госпрограммам. Полностью согласен с этой позицией. Считаю, что квартиры там должны получать дети-сироты, переселенцы из ветхого и аварийного жилья и другие нуждающиеся. Всем известно, какая огромная очередь сложилась из сирот, которым государство обещало предоставить жилье. И дальше тянуть с решением этой проблемы нельзя!

Если жилье для нуждающихся будет появляться на месте снесенных домов, то переселенцам не придется переезжать с одного конца города в другой – туда, где жилье есть. Кроме того, чаще всего в застроенных районах уже есть поликлиники, школы, детские сады. Строить дома на пустырях, не возводя социальную инфраструктуру – нецелесообразно. К сожалению, в Саратове такие примеры уже были: застройщики обещали людям одно, а на деле не выполняли свои обязательства. В итоге жители остались без школ и детских садов. Где-то проблему удалось решить лишь через несколько лет и с привлечением федеральных средств. Где-то ситуация до сих пор не решена. Такого допускать нельзя!

Володин также напомнил местным чиновникам, что у них есть возможность устанавливать стоимость квадратного метра жилья по госпрограммам на уровне 38-42 тысяч рублей. Но такие цены компаниям не предлагались, что привело к фактической монополизации рынка одним застройщиком. А там, где нет конкуренции, начинает страдать качество. Это мы и увидели, в частности, в домах с шатающимися стенами. Всем нужно понять, что в одиночку госпрограмму с должным уровнем качества исполнить не получится. При таком подходе мы приходим к тому, что проекты срываются. Если же стоимость «квадрата» поднимут, уверен, на рынок зайдут несколько сильных компаний, которые смогут исполнить все обязательства с достойным качеством, — отметил Андрей Воробьев.

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