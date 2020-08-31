После смерти заслуженного артиста РФ в Саратове организовали проверку

После смерти заслуженного артиста РФ Анатолия Горевого в Саратове организовали прокурорскую проверку. Об этом сегодня, 31 августа, сообщил первый замминистра здравоохранения Станислав Шувалов на брифинге в министерстве.

Напомним, его невестка Мария обвиняла медиков в халатности. Якобы Горевому трижды отказали в госпитализации.

- Мы ситуацию брали на особый контроль. Этим лично занимался министр Олег Костин. Проверка покажет качество и полноту оказания ему помощи. Если в действиях медработников были нарушения, это не останется без внимания и будет наказано, — отметил Шувалов.

По его словам, персонал горбольницы №2 приложил все усилия, чтобы спасти пациента.

Однако Мария Горевая заявила, что не знает о проверке.

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