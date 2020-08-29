В Саратовской области умер зараженный коронавирусом заслуженный артист России Анатолий Горевой

В Саратовской области скончался Анатолий Горевой, заслуженный артист России и областного театра оперетты.

- Папа умер. Спасибо всем большое за помощь и поддержку. Здоровья вам и вашим близким. Берегите себя, — написала на своей странице в Instagram супруга его сына Мария Горевая.

Ранее она рассказала, что артист болен коронавирусом и находится на ИВЛ во второй городской больнице Энгельса.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.