В Саратове снимаются ограничения на посещения храмов, мечетей, синагог и школ-интернатов

Доступ в храмы разрешен, но о санитарной безопасности забывать не стоит
Фото: Александр Уриевский
С 31 августа в Саратовской области разрешено обычное функционирование культовых учреждений — церквей, храмов, синагог, мечетей.
Разрешается доступ в них прихожан без прежних ограничений.
Ранее, согласно постановлению правительства области, из-за ограничительных мер по коронавирусу, запрещалось в помещения свыше 400 кв. м собирать более 100 человек, а в меньших — не более одного прихожанина на 4 кв. м.
Постановление о снятии запретов председатель правительства Александр Стрелюхин подписал 27 августа, вступает в силу оно с 31 августа.
Одновременно снимаются ограничения на посещения школ-интернатов и домов ребенка.